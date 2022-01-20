​​​​​​​قصف على مركز عفرين

تتعرض مدينة عفرين مركز مقاطعة عفرين المحتلة إلى قصف عنيف.
خبر 2022-01-20T15:21:00 الشهباء

بحسب المعلومات الواردة من المنطقة فإن القصف طال مركز مدينة عفرين.

(م)

ANHA


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