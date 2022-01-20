قصف على مركز عفرين تتعرض مدينة عفرين مركز مقاطعة عفرين المحتلة إلى قصف عنيف. خبر 20 كانون الثاني 2022, الخميس - 15:21 2022-01-20T15:21:00 الشهباء بحسب المعلومات الواردة من المنطقة فإن القصف طال مركز مدينة عفرين. (م) ANHA إقرأ أيضاً مظلوم عبدي: نجحت قواتنا بصد هجمات داعش واعتقال جميع الهاربين أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم ع... الطيران المسير للاحتلال التركي يحوم في سماء ناحية الدرباسية يحلق في هذه الأثناء الطيران المسير للاحتلال الترك... استشهاد قيادي ومقاتل من وحدات حماية شنكال بقصف مسيرة للاحتلال التركي لعربتين استشهد قيادي ومقاتل من وحدات حماية شنكال وأصيب اثن...