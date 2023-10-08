​​​​​​​قصف على إدلب يخلّف عدداً من القتلى والجرحى

قُتل طفلان وأصيب عدد من الأشخاص بجروح، في قصف صاروخي جديد لقوات حكومة دمشق صباح اليوم، على مخيم حي الجامعة وسط مدينة إدلب، وفق ما نشره المرصد السوري.

وقصفت قوات حكومة دمشق، في ساعات الصباح الأولى، براجمات الصواريخ، أحياء في مدينة إدلب، ضمن منطقة "خفض التصعيد"، أسفرت عن خسائر بشرية، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، وسط حالة هلع وخوف بين المستوطنين.

كما وأشار المرصد إلى تعرّض بلدة سرمين بريف إدلب، لقصف صاروخي مصدره قوات حكومة دمشق، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأيضاً، استهدفت حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة معارة عليا بريف إدلب الشرقي، تزامنا مع قصف محاور الكبينة بريف اللاذقية.

(س ع)