​​​​​​​قسـد تقبض على 3 مرتزقة في ريف دير الزور

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان أصدره اليوم:"

تستمرُّ حملة “صاعقة الجزيرة” في تحقيق النَّجاحات، عبر دَكِّ أوكار خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ وإلقاء القبض على مخطّطي ومنفّذي العمليّات الإرهابيّة.

وفي سياق الحملة؛ نفَّذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقوّاتنا، وبمشاركة ودعم من قوّات التَّحالف الدّوليّ، ثلاث عمليّات أمنيّة ضُدَّ خلايا إرهابيّة للتَّنظيم، في ريف دير الزور، خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، حيث كانت تَستعِدُّ لِشَنِّ هجمات تزعزع أمن وسلامة المنطقة والمواطنين، ولعرقلة تركيز حملة “صاعقة الجزيرة".

العمليّات الثَّلاث جاءت بعد رصدٍ ومتابعةٍ من قبل وحداتنا، وتَمَّ فيها إلقاء القبض على /3/ عناصر إرهابيّة، ومصادرة عدة أنواع من الأسلحة والمعدّات العسكريّة والأجهزة الذّاتيّة كانت بحوزتهم، وهي كالتّالي:

1 – سلاح كلاشينكوف عدد /2/.

2 – سلاح “برنو” عدد /2/.

3 – قنابل عدد /3/.

4 – عبوة ناسفة عدد /1/.

5 – بنادق آليّة عدد /1/.

6 – مسدّسات عدد /2/.

7 – جُعَبٍ عسكريّة عدد /3/.

8 – هواتف ذكيّة عدد /1/.

9 – كميّةٍ من الذَّخيرة.

10 – عدد من مخازن الأسلحة".

(م)