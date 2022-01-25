​​​​​​​قسد: تحرير تسعة أسرى من موظفي سجن الصناعة

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه أن قواتهم تواصل عملياتها الأمنية والعسكرية بكل دقّة في سجن الصناعة ومحيطها وريف دير الزور الشرقي وكذلك الرقة.

وجاء في نص البيان:

"خلال الساعات الأولى من مساء أمس، وفي عمليات أمنية وعسكرية دقيقة، نجحت قواتنا في تحرير تسعة أسرى (موظفي السجن) من قبضة إرهابيي داعش، حيث تم نقل هؤلاء الأسرى إلى أماكن آمنة.

وفي حيّ الزهور، أسفرت حملة التمشيط التي بدأتها قواتنا لاستهداف إرهابيي داعش المتحصنين في منازل المدنيين من الذين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية لمؤازرة الإرهابيين في سجن الصناعة بمقتل خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة.

وفي حي غويران الشرقي، نفذت قواتنا عمليات مداهمة استهدفت أوكار الإرهابيين، حيث اشتبكت مع عدد منهم، قُتل خلالها تسعة إرهابيين بينهم انتحاريان.

وفي جنوب الحسكة على أطراف نهر الخابور، واصلت قواتنا حملة التمشيط ضد إرهابيي داعش من الذين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية لمؤازرة الإرهابيين المحاصرين في سجن الصناعة، حيث قُتل ثلاثة مرتزقة خلال اشتباك.

تواصل قواتنا عملياتها الأمنية والعسكرية بكل دقّة في سجن الصناعة ومحيطها وريف دير الشرقي وكذلك إقليم الرقة".

(م)