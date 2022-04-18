​​​​​​​قسد: قواتنا لم تقصف جرابلس واتهام قواتنا هدفه التغطية على الجهة الحقيقية

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام رداً على انتشار أخبار تتهم قواتها بقصف مدينة جرابلس المحتلة، وقال المركز في بيانه:

"نشرت مواقع وصفحات تابعة لمرتزقة الاحتلال التركي أنباء كاذبة عن قصف مدفعي افتراضي نُسب إلى قواتنا واستهدف سيارة وعدداً من الأشخاص في مدينة جرابلس المحتلة، وأودت بحياة وجرح عدد من الأشخاص بينهم عسكريين مرتزقة بحسب تلك المصادر.

نؤكد أن قواتنا لم تقم بأي هجوم خلال الفترة الماضية في المنطقة المذكورة، ونسب ذاك الهجوم لقواتنا إنما يهدف إلى التغطية على الجهة الحقيقية الفاعلة والتي تتستر خلفها استخبارات الاحتلال التركي. تؤكد الأدلة والتحقيقات الميدانية بحسب الصور المنشورة لمكان الاستهداف والسيارة المستهدفة أن الهجوم تمّ بواسطة طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء السورية، وتكررها عادة الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي".

(ل)

ANHA