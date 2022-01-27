​​​​​​​قسد: قواتنا كشفت جيوباً إرهابية مموهة ضمن المهاجع الشمالية للسجن

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً كشف فيه التطورات الأخيرة وعمليات التمشيط في سجن الصناعة، جاء فيه:

"بعد السيطرة على سجن الصناعة من قبل قواتنا وفرض الاستسلام على حوالي 3500 من المرتزقة المعتقلين الذين شاركوا في الاستعصاء الأخير وانضمام المئات منهم إلى المرتزقة الذين هاجموا السجن من الخارج، بدأت قواتنا حملة تمشيط دقيقة ومسحاً أمنياً وعسكرياً في مهاجع السجن التي تحصن فيها المرتزقة الذين هاجموا السجن ونفذوا عمليات إرهابية ضد قواتنا.

خلال عملية التمشيط وجمع المعلومات، كشفت قواتنا عن جيوب إرهابية مموهة ضمن المهاجع الشمالية للسجن، حيث لا يزال عدد من المرتزقة يتوقع عددهم ما بين 60-90 مرتزق يتحصنون فيها ويحاولون الحفاظ على مسافة للاشتباك. قواتنا وجهت نداء الاستسلام الآمن لهؤلاء، حيث ستتعامل معهم بكل حزم في حال عدم الاستجابة".

(ف)