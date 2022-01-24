وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الإعلام والرأي العام حول لجوء مرتزقة داعش إلى أساليب إجرامية للضغط على القوات، جاء فيه:

"خلال الأيام الثلاثة الماضية للهجوم المنظم لتنظيم داعش الإرهابي على سجن غويران / الصناعة بهدف السيطرة عليه وإخراج السجناء الإرهابيين الموجودين فيه، كان العائق الكبير أمام تقدم قوات سوريا الديمقراطية هو استخدام الإرهابيين للأطفال من “أشبال الخلافة” المرتبطين بداعش والبالغ عددهم ٧٠٠ قاصر كدروع بشرية والذين كانوا في مهاجع خاصة منفصلة داخل مركز الاعتقال بهدف إعادة تأهيلهم من الفكر المتطرف.

إن قوات سوريا الديمقراطية تحمّل إرهابيي داعش مسؤولية إلحاق أي ضرر بهؤلاء الأطفال داخل السجن.

تناشد قوات سوريا الديمقراطية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل لتحييد الأطفال وعدم استخدامهم في العمليات العسكرية من قبل داعش وتسليمهم إلى القوات الأمنية حفاظا على سلامتهم".

(ف)