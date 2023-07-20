​​​​​​​قسد: مقتل مرتزقين اثنين من خلايا داعش وإلقاء القبض على آخر

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، حول تنفيذ عملية ضد خلايا مرتزقة داعش في الشدادي جنوب الحسكة، جاء فيه:

"نفذت وحدات مكافحة الإرهاب YAT التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بتاريخ ١٩ تموز الجاري، بدعم ومشاركة من قوات مكافحة الإرهاب في جنوب كردستان CTG والتحالف الدولي، عملية مؤثرة ضد خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة الدشيشة التابعة للشدادة، حيث تم تفكيك الخلية.

وتألفت الخلية الإرهابية من ثلاثة عناصر تورطوا في أنشطة إرهابية ومحاولة ضرب أمن واستقرار منطقة دير الزور واستهداف المواطنين.

وأسفرت العملية عن مقتل 2 من عناصر الخلية وإلقاء القبض على أحد أفرادها حياً وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وهي على النحو التالي:

– سلاح من طراز AK-47 عدد 2

هاتف عدد 2

- مسدس.

- قنبلة.

- مخازن سلاح AK-47 عدد8

- مخازن مسدس3

- جعبة

- بندقية صيد".

(ف)