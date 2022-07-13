​​​​​​​قسد: مقتل مرتزق وإلقاء القبض على آخر في دير الزور كانا ينشطان في تجنيد المرتزقة

قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، إن وحداتها الخاصة نفذت يوم أمس الإثنين، 12 يوليو/ تموز الجاري، عملية أمنية في الريف الشرقي لدير الزور، "استهدفت تفكيك إحدى خلايا داعش.

مبيّنة أن العملية جرت في منطقة “الزر”، بدعم بري وجوي من قوات التحالف الدولي، واستهدفت "عضوين ينشطان في تجنيد المرتزقة لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي، وكانا يعملان إلى جانب أحد متزعمي التنظيم في صناعة العبوات الناسفة ونقلها إلى الخلايا، إضافة لمشاركتهما في تنفيذ هجمات استهدفت أعضاء في قواتنا العسكرية بريف دير الزور".

لفتت قوات سوريا الديمقراطية أن قواتها "داهمت مكان وجود العضوين، لتتمكنَ من القبض على أحدهما فيما فر الآخر، وعمد لإطلاق النار من مكان تواريه على قواتنا المُداهِمة، أسفر عن وقوع اشتباك أدى لمقتله".

منوهة أنه "جرى تفتيش المكان من قبل القوات الخاصة ومصادرة أسلحة ومُعِدات كانت موجودة في منزليهما، إضافة لوثائق ومستندات كانت بحوزتهما".

كما أكدت أن "العمل المشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي يتواصل في مجال مكافحة الإرهاب، لوقف نشاط خلايا “داعش” والخلايا الأخرى الإرهابية النشِطة ضمن مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، ومنعها من تهديد حياة السُكان الآمنين أو تقويض جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

(س ر)