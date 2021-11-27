​​​​​​​قسد: مقتل 8 من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 9 أثناء هجومهم على قرى عين عيسى

ونشبت اشتباكات عنيفة، مساء أمس الجمعة، بين قوات سوريا الديمقراطية ومرتزقة دولة الاحتلال التركي، تخللها قصف بالمدفعية الثقيلة نفذه الاحتلال، وحسب المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، فإن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، جاءت على الشكل التالي:

"بتاريخ الـ 26 من تشرين الثاني (الساعة 03:45 عصراً)، نفّذ الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً برياً على قرية المشيرفة شمال شرق بلدة عين عيسى، حيث تصدى مقاتلونا لجنود الاحتلال ومرتزقته الذين فروا من ساحة المعركة بعد اشتباكات عنيفة استمرت نحو نصف ساعة.

في اليوم ذاته (الساعة 08:05 مساء)، نفذ الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً برياً على قرية صيدا شمال بلدة عين عيسى في محاولة لاحتلال القرية، حيث تصدت قواتنا للهجوم وأفشلت محاولات الاحتلال بالسيطرة على المنطقة.

في اليوم ذاته (الساعة 09:14 ليلاً)، استهدف مقاتلونا تجمعاً استفزازياً لمرتزقة الاحتلال التركي في محور قرية صكيرو شمال شرق بلدة عين عيسى، حيث اضطر المرتزقة إلى الانتشار والتراجع نحو الخطوط الخلفية في المناطق المحتلة.

بالتزامن مع ذلك، قصف الاحتلال التركي ومرتزقته القرى المذكورة والطريق الدولي M4 بقذائف المدفعية والدبابات، حيث تسبّبت بأضرار مادية في مزارع وممتلكات المدنيين.

في نتيجة الاشتباكات التي أعقبت هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على القريتين المذكورتين، تمّ تأكيد مقتل 8 من المرتزقة وإصابة 9 آخرين بجروح".

(ف)