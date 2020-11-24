​​​​​​​قسد: مقتل 18 مرتزقاً في الهجوم الّذي استهدف عين عيسى

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً كتابيّاً بصدد الهجوم الذي نفّذه الاحتلال التركي ومرتزقته، ليلة أمس، ضد مركز ناحية عين عيسى وريفها.

وجاء في نص البيان:

بتاريخ الـ 24 من تشرين الثاني، وفي تمام الساعة 00.30 حول محاولة مرتزقة الاحتلال التركي التسلّل إلى قرية المالكية التابعة لناحية عين عيسى من عدة محاور، وبالتزامن مع ذلك تعرّضت مدينة عين عيسى ومحيطها ومحيط الطريق الدولي M4 إلى القصف، وفي إطار حقّهم المشروع في الدفاع رد مقاتلونا على الهجوم ونشبت اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأسفرت الاشتباكات عن دحر الهجوم والقضاء على المجموعات المرتزقة التي حاولت الدخول إلى قرية المالكية.

وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فقد أسفر الهجوم عن مقتل 18 مرتزقاً، من بينهم المرتزق المدعو إسماعيل العيدو الذي كان يقود الهجوم، وهو أمير سابق في مرتزقة داعش، إضافة إلى إصابة العديد من المرتزقة. وتزامن الهجوم مع تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع المسيرة التابعة للاحتلال التركي في سماء المنطقة.

الهجمات وكذلك القصف استهدف العديد من المواقع المدنية وألحق أضراراً مادية بممتلكات المدنيين، إضافة إلى إلحاق أضرار بشبكة الكهرباء في المدينة.

خلال الهجمات والاشتباكات أصيب 4 من مقاتلينا، فيما تتواصل الاشتباكات حتى هذه اللحظة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

(ك)