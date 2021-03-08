​​​​​​​قسد: ما تدّعيه وزارة الدفاع التركية عار عن الصحة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بيانًا إلى الرأي العام حول ما ادّعته وزارة الدفاع التركية بأن 7 من مقاتليها استشهدوا، وتعطيبها لسيارة مفخخة في مناطق ما تسمى "درع الفرات"، وأشارت إلى أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.

وجاء في نص البيان:

"نشرت وزارة الدفاع التركية بتاريخ الـ 4 – 5 – 7 من آذار الجاري على حساباتها الرسمية، أنها استهدفت 7 من مقاتلينا مما أدى إلى استشهادهم في مناطق ما تسمى (درع الفرات)، بالإضافة إلى تعطيبها لسيارة مفخخة، هذه الأحداث التي ذكرتها الوزارة ليس لها أي صلة بالحقيقة، وهي ادعاءت عارية عن الصحة، فالاحتلال التركي يحاول من خلال هكذا أخبار شرعنة هجماته على المنطقة، ونحن واثقون أن شعبنا والرأي العام لا يصدقون مثل هذه الأخبار".

(د ج)