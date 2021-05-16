​​​​​​​قسد: إلقاء القبض على مرتزقين وضبط دراجة نارية مفخخة ولغمين

​​​​​​​أشارت قوات سوريا الديمقراطية إلى أنها، في سياق حملتها بريف دير الزور، ألقت القبض على مرتزقين اثنين، بالإضافة إلى ضبط دراجة نارية مفخخة ولغمين كانا قد تم إعدادها للتفجير خلال أيام العيد.
خبر 2021-05-16T09:48:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، حول حملتهم التي أعلنت في ريف دير الزور ضد خلايا مرتزقة داعش التي كانت تحاول شن هجمات على المنطقة خلال فترة عيد الفطر.

وجاء في نص البيان:

"في الـ 13من أيار، نظمت حملة في بلدة شحيل التابعة لدير الزور ضد خلايا مرتزقة داعش التي كانت تعمل على شن هجمات إرهابية خلال فترة العيد، وقد تم نشر المعلومات المتعلقة بهذه الحملة للرأي العام.

وفي سياق هذه الحملة، وفي اليوم ذاته، تم ضبط دراجة نارية مفخخة، بالإضافة إلى لغمين اثنين، والقبض على مرتزقين".

(د ج)


إقرأ أيضاً