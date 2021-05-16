​​​​​​​قسد: إلقاء القبض على مرتزقين وضبط دراجة نارية مفخخة ولغمين

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، حول حملتهم التي أعلنت في ريف دير الزور ضد خلايا مرتزقة داعش التي كانت تحاول شن هجمات على المنطقة خلال فترة عيد الفطر.

وجاء في نص البيان:

"في الـ 13من أيار، نظمت حملة في بلدة شحيل التابعة لدير الزور ضد خلايا مرتزقة داعش التي كانت تعمل على شن هجمات إرهابية خلال فترة العيد، وقد تم نشر المعلومات المتعلقة بهذه الحملة للرأي العام.

وفي سياق هذه الحملة، وفي اليوم ذاته، تم ضبط دراجة نارية مفخخة، بالإضافة إلى لغمين اثنين، والقبض على مرتزقين".

(د ج)