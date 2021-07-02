​​​​​​​قسد: إلقاء القبض على داعشي محترف شرق الشدادي

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً للرأي العام، كشفت فيه أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ألقت القبض على داعشي محترف في منطقة عدلة الواقعة شرق ناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة، موضحة بأن هذه العملية تأتي استمراراً للعمليات المشتركة التي تقوم بها قسد ضد خلايا مرتزقة داعش في مناطق شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان الصادر عن المركز الإعلامي:

"ألقت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية القبض على إرهابي محترف في خلايا لتنظيم داعش في منطقة عدلة شرق مدينة الشدادي، خلال عملية أمنية جرت بدعم من التحالف الدولي.

وينشط الإرهابي المُعتقل في صناعة العبوات الناسفة ونقلها إلى خلايا تنظيم داعش لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية وقوات التحالف الدولي، وجرت مصادرة معدات تقنية كانت بحوزته وأدوات أخرى كان يستخدمها.

العملية الأمنية تأتي استمراراً للعمليات المشتركة المستمرة لمنع نشاط تنظيم داعش والخلايا الإرهابية في شمال وشرق سوريا ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة."

(د ج)