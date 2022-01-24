​​​​​​​قسد: بعد نداء الاستسلام 300 مرتزق يسلمون أنفسهم

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً قال فيه أنه : "بعد نداء الاستسلام الآمن وتسليم السلاح، داهمت قواتنا في الساعة الخامسة من صباح اليوم وسيطرت على أحد مباني السجن الذي كانوا يتحصن فيها هؤلاء المرتزقة حيث استسلم نحو 300 مرتزق لقواتنا".

وأضاف: "والعملية مستمرة وفق الخطة المقررة".

وأكد المركز الإعلامي أنه : "كما تواصل قواتنا وقوى الأمن الداخلي حملة تمشيط حي غويران وملاحقة الخلايا الإرهابية التي حاولت مؤازرة مرتزقة داعش في السجن، حيث تبدي قواتنا مستوى عالٍ من الدقة والحذر لتواجد المدنيين في المنطقة والذين تتخذهم تلك الخلايا في بعض النقاط كدروع بشرية، وخلال اشتباك مع تلك الخلايا تمّ تصفية ثمانية مرتزقة خطيرين".

وأعلن المركز استشهاد مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية خلال الاشتباكات.

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ANHA