​​​​​​​قسد: استشهاد اثنين من قوات حماية مخيم الهول في هجوم مسيّرة للاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً إلى الإعلام والرأي العام، حول الاستهداف التركي الأخير على مقاطعة قامشلو، عبر مسيّرة.

وأكدت قسد خلاله أن دولة الاحتلال التركي استهدفت اليوم، عند الساعة العاشرة صباحاً عبر مسيرة، قوات حماية مخيم الهول في قرية القيروان بناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو.

وأعلنت استشهاد اثنين من مقاتلي حماية مخيم الهول، مؤكدة أن استهداف قوات حماية مخيم الهول يأتي لتهيئة الأرضية لإعادة إحياء داعش.

مشيرة إلى أنه سيَتُم تقديم معلومات أوفى بخصوص الهجوم، ضمنها سجل الشهيدَين، ونشرها للرأي العام.

(ف)