​​​​​​​قسد: القبض على 3 مرتزقة من خلايا داعش شمال مدينة الرقة

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد "ألقت الوحدات الخاصة القبض على 3 مرتزقة لداعش ضمن خلية إرهابية كانت تنشط في صناعة المتفجرات وتوزيعها على الخلايا الإرهابية الأخرى".

أضاف الموقع "بدعم جوي من التحالف الدولي، داهمت الوحدات مزرعة الجلاء شمال مدينة الرقة والتي كانت تتخذها الخلية الإرهابية مخبأ لها، وألقت القبض على المرتزقة المطلوبين، وخلال عملية تفتيش المكان، عثرت الوحدات على معدات ومواد تستخدم في صناعة المتفجرات".

وأكد الموقع أن "العملية تأتي تأكيداً على استمرار الجهود المشتركة من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، لمنع خلايا تنظيم داعش الإرهابي من العبث بأمن واستقرار المنطقة في شمال وشرق سوريا".

(ف)