​​​​​​​قسد: الجواسيس الذين تسببوا باستشهاد القيادييْن ريناس روج وسوسن بيرهات ورفاقها بقبضة قواتنا

قال الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إنه "بعد عملية رصد دقيقة، ألقت الوحدات الخاصة في قوّات سوريا الديمقراطية القبض على خلية جواسيس تضم ثلاثة عملاء (رجل وامرأتان) عملوا خلال الفترة الماضية في أنشطة تجسس لصالح الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف "واستناداً إلى معلومات ووثائق تدين هؤلاء الجواسيس جُمعت ضدهم خلال الفترة الماضية، وكذلك اعترافاتهم خلال فترة التحقيق الأولى، فإن هؤلاء جمعوا معلومات ورصدوا تحركات عضوة المجلس العسكري لقوّات سوريا الديمقراطية سوسن بيرهات وقاموا بتقديمها إلى الاستخبارات التركية حيث تسبب ذلك باستشهاد القيادية سوسن ورفاقها القيادي في مجلس تل تمر العسكري عكيد كركي لكي، المقاتل في مجلس تل تمر العسكري روبار حسكة، والمقاتل سيف الله أحمد بهجوم جوي وحشي للاحتلال التركي بتاريخ 19 آب 2021، وكذلك تسببوا باستشهاد القيادي ريناس روج عضو المجلس العسكري لوحدات حماية الشعب YPG".

بحسب الموقع فإن الجواسيس هم: ي.ع.س (رجل)، ع.ع.س (امرأة)، ر.ه.ه (امرأة). وقد "اعترفوا بتلقيهم التعليمات والمهمات من استخبارات الاحتلال التركي، حيث كانوا بصدد تنفيذ مهمة استخباراتية أخرى والسعي لتحديد أهداف أخرى للاحتلال عندما تمّ إلقاء القبض عليهم".

وأكد أنه "بناءً على الوثائق المثبتة وكذلك اعترافات المجرمين تمّ تحويلهم إلى الأجهزة القضائية المختصة لينالوا جزاء أفعالهم الإجرامية".

يشار إلى أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت عبر بيان في 20 آب 2021، أنه "بتاريخ 19 آب الجاري، وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر، استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي سيارة القيادي في وحداتنا YPG ريناس روج أدى إلى استشهاده. وفي نفس اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء، نفذ الاحتلال التركي هجوماً جوياً استهدف مقر المجلس العسكري لتل تمر، حيث استشهدت خلال الهجوم الوحشي التركي عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة YPJ والمجلس العسكري لقوّات سوريا الديمقراطية سوسن بيرهات، وكذلك استشهاد الرفاق عكيد كركي لكي، روبار حسكة، والرفيق سيف الله أحمد، إضافة إلى جرح ثلاثة من مقاتلينا".

(س ر)