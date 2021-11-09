​​​​​​​قسد: الاحتلال ومرتزقته يحاولون لليوم الثالث على التوالي استفزاز قواتنا

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية كشف فيه أبرز التطورات الميدانية التي جرت اليوم الثلاثاء، وقال فيه:

"حاول الاحتلال ومرتزقته لليوم الثالث على التوالي استفزاز قواتنا شرق عين عيسى (قرية الشركراك)، من خلال محاولة التسلل إلى الطريق الدولي M4 والاعتداء على السيارات المدنية.

قصف الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أم البراميل (شرق عين عيسى) بالأسلحة الثقيلة والرشاشة.

انفجر لغم بمرتزقة الاحتلال التركي عند محاولتهم زرعه شمال مخيم عين عيسى.

فجر مجهولون عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقواتنا في المدخل الغربي لمدينة الرقة حيث أُصيب أحد مقاتلينا بجروح، وبدأت قواتنا بالتحقيقات لتعقب الجهة الفاعلة".

(ل)

ANHA