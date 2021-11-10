​​​​​​​قسد: الاحتلال التركي يواصل استفزاز قواتنا عبر تكثيف تحركاته واستهداف المدنيين

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص كشف فيه عن آخر التطورات الميدانية، وقال:

"يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته محاولات استفزاز قواتنا في ريفي تل أبيض ورأس العين المحتلتين، ومن ضمن ذلك:

نشر الاحتلال عدد من الآليات العسكرية في ريف تل أبيض الغربي وحاول استفزاز قواتنا في تلك المنطقة، حيث استمر تحرك الآليات العسكرية التركية أكثر من ثلاث ساعات متواصلة.

كما شهدت جبهة قرية أبو صرة في الريف الغربي لعين عيسى تحركات للمدرعات التركية استمرت نحو ساعتين.

في الريف الشرقي لبلدة عين عيسى وبالتحديد في قرية شركراك، خلق قناصة مرتزقة الاحتلال التركي معضلات إضافية لسكان المنطقة الذين باتوا هدفاً للمرتزقة وخاصة عند الخروج إلى المزارع، مما يعيق محاولات السكان في زراعة أراضيهم والحصول على قوت يومهم.

لا تزال قواتنا تحث مقاتليها على ضبط النفس في إطار اتفاقية خفض التصعيد".

(ل)

ANHA