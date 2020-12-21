​​​​​​​قسد: اعتقال 6 مرتزقة لداعش في ريفي الحسكة ودير الزور

ووفق البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فإنّ القوات الخاصّة والقوى الأمنية، التابعة لقسد، نفّذت عمليتين خاصّتين بتاريخ 12 كانون الأول الجاري، استهدفتا الخلايا النّائمة لمرتزقة داعش.

وبحسب ما ذكره البيان فإنّ العملية الأولى تمّت في قرية البصيرة، شرقي دير الزور، اعتُقل خلالها 3 مرتزقة وضبطت القوات، كميّة من الأسلحة والذخائر والمعدّات الفنية والوثائق.

أمّا العملية الثانية فقد استهدفت خلية داعش في بلدة الشدادي جنوب الحسكة قرب الحدود العراقية السورية، ونتج عنها اعتقال 3 مرتزقة، وضبطت بحوزتهم كميّات من الأسلحة والمعدّات.

(سـ)