​​​​​​​قسد وقوى الأمن الداخلي وهيئة الثقافة تناقش آلية تنسيق لحماية المواقع الأثرية

بهدف حماية الآثار والمواقع الأثرية في شمال وشرق سوريا، ومناقشة سبل التنسيق بين قوى الحماية وهيئة الآثار في شمال وشرق سوريا، عقدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية اجتماعًا، ضم قياديين من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وخلال الاجتماع شرحت مديرية حماية الآثار طبيعة المواقع الأثرية، والعقبات التي تواجههم في الحفاظ عليها.

وتم التأكيد على ضرورة التنسيق مع قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية والقوات العسكرية لحماية المناطق الأثرية.

وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على النقاط التالية:

- التزام قوات سوريا الديمقراطية بالتعليمات العسكرية الصادرة بتاريخ 2020-10-12، والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية.

- الالتزام بالاتفاقات الدولية والقانون رقم 4 لعام 2019 للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذي صدر سابقًا بخصوص حماية الآثار.

- تكثيف الجهود بين مديرية حماية الآثار والقوى الأمنية.

(د ج)

ANHA