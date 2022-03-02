​​​​​​​قسد وقوى الأمن الداخلي تلقيان القبض على شبكة لتجارة المخدرات في الرقة

وتعمل قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي على رصد ومتابعة مروجي ومهربي المخدرات في مدينة الرقة وريفها.

وبّينت قوات سوريا الديمقراطية خلال تقرير لها على موقعها الرسمي أنها "ضبطت خلال عملية تفتيش استهدفت عدد من المنازل كمية كبيرة من المخدرات كانت الشبكة الإجرامية تعتزم الاتجار بها في المدينة ضمن أسواق وهمية كانت تحاول تأسيسها".

وخلال التحقيقات التي أجرتها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، اعترف المجرم محمد نور البدر (الرقة – تاجر سيارات) باستلامه كميات كبيرة من المخدرات مرسلة من قبل شخص يدعى “عبدو أبو محمد” ويسكن في مناطق سيطرة النظام السوري بمدينة حلب وعلى علاقة تجارية معه، حيث تمّ تغليفها ضمن مواد غذائية".

وبحسب اعترافات المدعو “محمد نور البدر” فإنه كان من المخطط إرسال قسم من الكمية إلى شخص آخر في مدينة الرقة وهو يعمل كوسيط بين تجار المادة والمروجين لها.

كما اعترف المجرم الآخر “مصطفى خضر البدر” بتورطه في إخفاء المواد الممنوعة والمساعدة في إيصالها إلى أسواق افتراضية.

وأكدت قسد أن هذه العملية تأتي في إطار جهود قوات قسد وقوى الأمن الداخلي للتصدي للحرب الخبيثة التي تشنها جهات مختلفة ضد شعب شمال وشرق سوريا، وتستهدف بالدرجة الأساسية تفكيك المجتمع ودفع الفئة الشابة فيه إلى الانحراف.

(خ)

ANHA