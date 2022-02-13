​​​​​​​قسد والإدارة الذاتية تجتمعان مع فعاليات سياسية وعشائرية في مقاطعة الحسكة

بعد ما شهدته مدينة الحسكة في الـ 20من كانون الثاني الفائت، من هجوم لخلايا مرتزقة داعش، وبالتزامن مع تصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، عبر المسيّرات واستهداف مناطق متفرقة، آخرها يوم أمس باستهداف ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، اجتمع وجهاء عشائر عربية وكردية في تل تمر بقيادات في قسد، وإداريين في الإدارة الذاتية.

بدعوة من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة وبالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، عُقِدَ اليوم في مركز ناحية تل تمر اجتماع موسع لشيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في ناحية تل تمر ومنطقة جبل كزوان، لبحث آخر التطورات السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى الاستماع لمطالب الحضور.

الاجتماع بدأ بحضور أكثر من 50 شخصية من وجهاء وشيوخ العشائر الكردية والعربية والشخصيات المعروفة وممثلين عن الأحزاب السياسية ومجلس الأعيان في إقليم الجزيرة.

وتحدث في الاجتماع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، الذي تطرق في البداية إلى أوضاع المنطقة على الصعد العسكرية والسياسية، وتدخلات دولة الاحتلال التركي التي باتت واضحة للعيان بأنها انتقام لفشل مرتزقة داعش في مدينة الحسكة.

كما تطرق يونس إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة الذاتية لأهالي المنطقة، وناحية تل تمر على وجه الخصوص، كما لفت إلى المعوقات التي تواجه الإدارة في هذا الصدد، وتطرق إلى المشاريع المقرر تنفيذها من قبل الإدارة.

ثم فُتح باب الحديث للمشاركين في الاجتماع، وناقشوا الأوضاع السياسية والأمنية. كما أكد المجتمعون وقوفهم صفاً واحداً ضد ما تشهده مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من هجمات خارجية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، ومجابهة محاولات إثارة الفتنة والنعرات الطائفية والقومية، والاستمرار في العمل على تطوير الإدارة الذاتية.

واختتم الاجتماع باستماع الجهات المنظمة إلى مطالب الحضور، والتأكيد أنهم يسعون إلى حل جميع المشاكل العالقة، وتخطي الأزمات.

وحول أهمية الاجتماع والدواعي لعقده، قال قائد المجلس العسكري في إقليم الجزيرة، حسين سلمو "هذا الاجتماع تم بالتنسيق بين قواتنا والإدارة الذاتية وبحضور مكونات المنطقة وعشائرها، وذلك بعد ما شهده سجن الصناعة في الحسكة، لا سيما بعد أن حاولت العديد من الجهات إيقاد نار الفتنة بين أهالي المنطقة وعشائرها، وأيضاً لاطلاع الأهالي وشعبنا على آخر التطورات العسكرية في المنطقة وحملاتنا التي مازالت مستمرة لملاحقة خلايا وفلول داعش".

وعن الاجتماع قال سلمو "نلتمس الدعم الكامل من أهالي المنطقة ووجهاء عشائرها لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في وجه جميع التهديدات، وضد من يحاولون زعزعة أمن واستقرار المنطقة"، مثمّنا مقاومة أهالي شمال وشرق سوريا وتكاتفهم وعملهم وفق حرب الشعوب الثورية، الذين يساندون قواتهم، داعين إياهم إلى ضرورة الاستمرار.

(دأ/أم)

ANHA