​​​​​​​قسد تؤمن زيارة ميدانية للأمم المتحدة إلى سجن الصناعة في الحسكة

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد أجرت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة زيارة إلى مركز احتجاز الصناعة / غويران الذي يحتجز فيه مرتزقة داعش، وقد ركزت زيارة وفد اليونيسيف على المهاجع الخاصة بأطفال (أشبال الخلافة) والاطلاع على أوضاعهم داخل السجن.

وترأّس وفد اليونيسيف السيد بوفيكتور نيو لاند، مدير مكتب اليونيسيف في سوريا، إلى جانب السيدة ناتاشا ستويكوفسكا مديرة مكتب اليونيسيف في قامشلو.

قام ضباط من قوات سوريا الديمقراطية بشرح الوضع الميداني وتداعيات الهجوم الذي تعرض له السجن من الخارج، والعصيان الذي رافقه داخل السجن من قبل السجناء، كما تم تزويد مسؤولي اليونيسيف بالمعلومات المتعلقة بوضع المراهقين المرتبطين بداعش.

الجدير بالذكر أن اليونيسيف هي الجهة الأممية الوحيدة التي سمحت لها بالوصول إلى سجن الصناعة منذ الهجوم الذي تعرض له السجن في ٢٠ كانون الثاني المنصرم.

(ف)