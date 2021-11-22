​​​​​​​قسد تُكذب ما ورد في تقرير لصحيفة الغارديان: وقعت في فخ التزوير

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية رداً على تقرير "الغارديان البريطانية" وقالت:

"نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً كاذباً مرفقاً بوثيقة تدعي إطلاق سراح معتقلين لداعش في سجون شمال وشرق سوريا مقابل مبلغ مادي، وعلى الرغم من نفينا المطلق لتلك التقارير وتأكيدنا مسبقاً للصحفية التي أعدت التقرير بأن الوثيقة مزورة، إلا أنها وقعت في فخ التزوير والشهادات الكاذبة وأصرت على نشر التقرير مع الوثيقة المزورة.

بدورنا، راسلنا إدارة الصحيفة، حيث ننتظر ردها قبل نشر تفاصيل التزوير التي وقعت فيها الصحيفة".

(ل)

ANHA