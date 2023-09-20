​​​​​​​قسد تؤكد تضامنها مع قوات الـ CTG وعوائل الشهداء

تضامن قوات سوريا الديمقراطية جاء عبر برقية تعزية نشرها المركز الإعلامي للقوات، قبل قليل على مواقعها الرسمي، وجاء فيه:

"نتقدم باحر التعازي باستشهاد كوكبة من مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب CTG

بكل أسف وأسى، تلقينا نبأ استشهاد كوكبة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب CTG خلال هجوم غادر استهدف مطار عربت بمدينة السليمانية بإقليم جنوب كردستان؛ هؤلاء الأبطال الذين رسموا بدمائهم الطاهرة طريقاً مشرفاً في النضال والتضحية من أجل شعبهم وأمتهم.

بهذا الصدد، تتقدم القيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطية بأحر التعازي لقيادة ومقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب CTG والاتحاد الوطني الكردستاني وعائلات الشهداء وعموم أبناء شعبنا، ونؤكد تضامننا الكامل معهم في هذا الحدث الجلل.

سيفتخر شعبنا دائماً بأبطاله الشجعان ومؤسساته العسكرية والأمنية القويّة القادرة على حمايته، ولن يكون للأعداء نصيب سوى الهزيمة".

(أ م)