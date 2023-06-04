​​​​​​​قسد تؤكد إلقاءها القبض على 21 مرتزقاً من داعش خلال أيار

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بيانا كشف فيه حصيلة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، والعمليات ضد خلايا مرتزقة داعش خلال شهر أيار الفائت، جاء فيه:

"ارتكبت قوات الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها، العديد من الانتهاكات في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا، شملت عمليات القتل والاختطاف مقابل طلب الفدى المالية، إلى جانب سرقات طالت أموال وأملاك المدنيين، وكذلك قطع الأشجار الحراجية والمثمرة، وخاصة الزيتون، لبيعها كحطب في الأسواق، إضافة إلى فرض الإتاوات، وابتزاز الأهالي، وسرقة آثارها وكنوزها الدفينة عبر عمليات الحفر وتجريف التلال والمناطق الأثرية. كما تسارعت في فترة ما بعد الزلزال عمليات بناء المستوطنات، وخاصة في منطقة عفرين المحتلة، وذلك بإشراف من دوائر الاستخبارات التركية والتي تعمل تحت أسماء جمعيات ومنظمات “خيرية” وهمية.

كما شملت الاعتداءات التركية عمليات القصف المدفعي والجوي والذي أودى بحياة العديد من المدنيين والعسكريين، وكذلك تخريب البنية التحتية للمنطقة.

وجاءت حصيلة تلك الانتهاكات والممارسات الإرهابية على الشكل التالي:

– عدد المختطفين خلال شهر أيار في مناطق عفرين المحتلة فقط: /25/ مدنياً، بينهم أربعة نساء.

– حالات الاغتصاب: اغتصاب قاصرتين في منطقة عفرين المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

– قطع الأشجار وحرق الغابات والأشجار المثمرة: بلغ عدد الأشجار التي تم قطعها من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة عفرين المحتلة خلال شهر مايو/ أيار /2124/ شجرة ما بين زيتون ورمان، فيما بلغ عدد الأشجار التي تم حرقها /18000/ شجرة زيتون فقط، ما عدا الأشجار الحراجية التي التهمتها النيران في الحرائق التي تم إشعالها في الغابات الحراجية عمدا.

– عمليات الحفر والتجريف للتلال الأثرية: جرى الحفر في /6/ تلال أثرية إضافة إلى مزار إيزيدي في منطقة عفرين المحتلة، وإنشاء مقلع للحجارة، حيث يتم نقلها إلى تركيا.

– عمليات التغيير الديمغرافي: إنشاء /4/ مستوطنات جديدة، بدعم من جمعيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وكذلك منظمات تابعة لاستخبارات دولة الاحتلال التركي، وذلك على أراضي أهالي عفرين الكرد المهجرين قسرا، كما أنشأ الاحتلال التركي مسجدا وسط مدينة عفرين، وعلى أراضي مهجر قسرا. هذا إضافة إلى إنشاء مخيم جديد في قرية “المحمدية” بريف بلدة “جندريسه/ جنديرس”.

– عدد الهجمات المدفعية والدبابات: /32/ مرة.

– عدد الهجمات بالطيران المسير: /4/ مرات.

– عدد الشهداء العسكريين: /4/ شهداء.

– عدد الشهداء المدنيين: شهيدان اثنان.

– عدد المصابين بجروح: /9/ مدنيين.

– عدد من فقدوا أرواحهم من قوات حكومة دمشق: /4/ جنود.

– عدد القذائف التي سقطت: بلغ عدد القذائف التي تم فيها استهداف مختلف المناطق، والتي وثقت فقط، أكثر من /45/ قذيفة مدفعية وهاون ودبابة وصاروخ، معظمها سقطت في ناحية “عين عيسى” وريف عفرين المحتل وتل تمر.

الشهداء والجرحى:

في قرية “تل اللبن” الواقعة شمال غرب ناحية “تل تمر”، أدى قصف الاحتلال التركي إلى استشهاد مدني ويدعى “محمد عبد الفتاح حسينو/ 38 عاماً”، وإصابة /4/ آخرين أثناء عملهم في حقولهم الزراعية بالقرية، والجرحى هم كل من: “خالص حجي حذيفة/ 35 عاماً، عبد الله عز الدين عليوي/ 27 عاماً”، إبراهيم محمد كراف/ 38 عاماً، حافظ محمد كراف/ 27 عاماً.

وفي قرية “جديدة”، غرب بلدة عين عيسى، أصيب /5/ مواطنين بجروح بشظايا قذائف مدفعية مصدرها قواعد الاحتلال التركي شمال الطريق الدولي (M4)، والجرحى هم كل من: “محمد فواز الوكاع/ 18 عاماً وشقيقه محمود فواز الوكاع/ 17 عاماً، محمد سالم كمال/ 26 عاماً، محمد البليخ/ 30 عاماً، ومحمود الجاسم/ 35 عاماً”. وفي قرية “القيروان” جنوب “تل حميس”، استشهد مقاتلان اثنان من القوات المسؤولة عن تأمين حماية مخيم “الهول” الذي يأوي عائلات مرتزقة “داعش”، نتيجة استهداف مسيرة تركية لهم. والشهيدان هما كل من: “بندر المزعل، وزياد الإبراهيم”. فيما استشهدت مقاتلة ومقاتل من القوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية جراء استهداف سيارتهم من قبل الطيران المسير التابع للاحتلال التركي قرب قرية “حمدون” الواقعة على الطريق الدولي (M4) جنوب كوباني. والشهيدان هما: “الشهيدة جودي عكيد”، والشهيد “فؤاد محمد حمان”. كما استهدف الطيران المسير التابع للاحتلال التركي أيضا نقطة عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية “مجرى وسطاني” في ريف منبج الشمالي، ما أسفر عن فقد /4/ جنود من قوات حكومة دمشق لحياتهم.

وفي قرية “الخاروفية” بالريف الجنوبي لمدينة منبج استشهد المدني “عبد الوهاب الحج حميدي” جراء استهداف سيارته من قبل الطيران المسير التابع للاحتلال التركي.

استهداف وقصف المدن والبلدات الآمنة:

1 – القصف على ناحية “شيراوا”:

قصف الاحتلال التركي قرية “بينه/ إبين” التابعة لناحية “شيراوا” بسلاح الدوشكا والمدفعية، حيث قصف محيط القرية بأكثر من /6/ قذائف مدفعية. كما طال قصف قرية “المالكية” التابعة لناحية “شرا/ شران”. كما استهدف الاحتلال ومرتزقته عبر أسلحة الدوشكا قرية “الشوارغه” في ناحية “شرا/ شران”.

2 – القصف على بلدة عين عيسى وريفها:

قصف الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة مرتين قرية “صيدا” في ريف ناحية عين عيسى، وكذلك قرية “معلق” والطريق الدولي (M4) بأسلحة الدوشكا وقاذفات القنابل. كما قصف الاحتلال التركي ومرتزقته ومن قواعدهم الاحتلالية المحاذية للطريق الدولي (M4) والتي مسافة /8/ كم شرقي بلدة عين عيسى، أطراف البلدة بقذائف المدفعية. كما طال قصف آخر بالأسلحة الثقيلة مخيم عين عيسى وقرية “معلق”.

كما طال قصف للاحتلال ومرتزقته قرية “جديدة”، غربي ناحية عين عيسى /2/ كم، ومخيم عين عيسى، حيث أصيب /5/ مواطنين بجراح، وهم كل من: “محمد فواز الوكاع/ 18 عاماً وشقيقه محمود فواز الوكاع/ 17 عاماً، محمد سالم كمال/ 26 عاماً؛ محمد البليخ/ 30 عاماً، ومحمود الجاسم/ 35 عاماً”. أصيبوا بشظايا قذائف مدفعية مصدرها قواعد الاحتلال التركي شمال الطريق الدولي (M4).

عاود الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف كامل ريف بلدة عين عيسى، حيث قصف قرية “الحويجة” في ريف عين عيسى بالأسلحة الثقيلة، كما قصف مرة أخرى قرية “صيدا” بريف عين عيسى بالأسلحة الثقيلة، إضافة إلى استهدافه “استراحة النخيل” بريف عين عيسى بالأسلحة الثقيلة مرتين على التوالي، إضافة إلى استهدافه “مضخة الفاطسة” وقرية الفاطسة مرتين بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى احتراق عشرات الهكتارات من محصولي القمح والشعير، فيما تعذر وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحريق؛ بسبب استهدافها من قبل قواعد جيش الاحتلال التركي في قرية “شركراك” المحتلة بمحاذاة الطريق الدولي (M4). كما استهدف مرتين أخريين وبالأسلحة الثقيلة قرية “معلق” بريف عين عيسى، إضافة إلى قرى “الدبس، المشيرفة، الدلوك، ذيبان، الصفاوية، الملا، السويدية، جديدية، السرامدة، الغازلي”، كذلك استهدف بالسلاح المتوسط، ومرة أخرى قرية “صيدا” شرقي بلدة عين عيسى بالسلاح المتوسط.

3 – القصف على تل تمر وريفها:

استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة قرية “تل اللبن”، غربي تل تمر، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة /4/ آخرين بجروح، وذلك أثناء عملهم في حقولهم الزراعية بالقرية. وتم توثيق اسم الشهيد وهو “محمد عبد الفتاح حسينو/ 38 عاماً”، والمصابون هم: “خالص حجي حذيفة/ 35 عاماً، عبد الله عز الدين عليوي/ 27 عاماً، إبراهيم محمد كراف/ 38 عاماً، حافظ محمد كراف/ 27 عاماً”.

استهداف الطيران المسير:

استهدفت قوات الاحتلال التركي موقعا للقوات العسكرية المسؤولة عن تأمين وحماية مخيم “الهول” الذي يأوي أسر مرتزقة “داعش”، في قرية “قيروان”، جنوبي تل حميس، عبر طائرة مسيرة، أسفر عن استشهاد اثنين من مقاتلي حماية مخيم “الهول”.

كما استهدف الطيران المسير التابع للاحتلال التركي سيارة في قرية “حمدون” الواقعة على الطريق الدولي (M4) جنوب مقاطعة كوباني، ما أدى إلى استشهاد اثنين وهم: “الشهيدة جودي عكيد، والشهيد فؤاد محمد حمان”. هذا إضافة إلى استهداف الطيران المسير سيارة مدنية في قرية “الخاروفية” في الريف الجنوبي لمدينة منبج، ما أدى لاستشهاد المواطن “عبد الوهاب الحج حميدي” من أبناء القرية.

هذا فيما استهدفت مسيرة للاحتلال التركي نقطة عسكرية لقوات حكومة دمشق في محيط قرية “مجرى وسطاني” في ريف منبج الشمالي، ما أسفر عن فقدان /4/ جنود لحياتهم وإصابة عدد آخر.

حصيلة العمليات الأمنية ضد خلايا “داعش” وعملاء الاحتلال التركي خلال شهر أيار 2023

كثفت قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية من عملياتها الأمنية الدقيقة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي خلال شهر مايو/ أيار المنصرم، منها عمليات نفذتها وحدات حماية الإرهاب (YAT) بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTG)، وأخرى بمشاركة ودعم من قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وخلال تلك العمليات؛ تم إلقاء القبض على عشرات الإرهابيين المرتزقة الذين كانوا يخططون لاستهداف قواتنا والمدنيين وفرض أتاوات عليهم تحت مسمى “الزكاة”. كما استولت قواتنا فيها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية وأجهزة الاتصال. فيما تم توجيه ضربات قاصمة لفلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، بدك أوكارهم ومعاقلهم، إضافة إلى أن قواتنا فككت عددا من شبكات التجسس التي تعمل لصالح استخبارات الاحتلال التركي، وكشف هؤلاء العملاء خلال الاعترافات التي أدلوا بها عن تسببهم باستشهاد عدد من مقاتلينا ومدنيين أيضا، إضافة إلى تنفيذهم عمليات تفجير ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية عبر استخدام العبوات الناسفة، كل ذلك مقابل حصولهم على بعض الأموال.

تؤكد حصيلة العمليات الأمنية والعسكرية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى خطورة تحركات العناصر الإرهابية، واستعداداتها لتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد المنطقة، ولا سيما في ظل معلومات تؤكد على محاولات التنظيم لإعادة تنظيم صفوف عناصره في العديد من المناطق السورية والانطلاق لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وفيما يلي حصيلة العمليات الأمنية التي نفذتها قواتنا خلال شهر مايو/ أيار 2023:

– عدد العمليات: /12/ عملية، ضمنها /4/ عمليات مشتركة مع قوات التحالف الدولي وقوات مكافحة الإرهاب في إقليم جنوب كردستان (CTG).

– عدد الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم: /21/ إرهابيا.

– عدد القتلى من الإرهابيين: إرهابي واحدٌ.

وجاءت تفاصيل تلك العمليات على الشكل التالي:

1 – عملية أمنية للوحدات الخاصة التابعة لقواتنا، بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي، بتاريخ الأول من مايو/ أيار، في بلدة “الهول” شرقي الحسكة، أسفرت عن إلقاء القبض على عضو في خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، كان ينشط في نقل الأسلحة إلى مخيم الهول، وإيصالها إلى الخلايا التي تنشط وتنفذ عمليات القتل والاغتيال، إضافة لنشاطه في تهريب عناصر الخلايا من المخيم ونقلهم إلى مناطق أخرى. أثناء العملية؛ ألقت وحداتنا الخاصة القبض على مشتبه آخر كان يعمل مع عضو الخلية، وتمت مصادرة معدات تقنية كانت بحوزتهما، بعد تفتيش المنزل الذي كانا يقيمان فيه.

2 – عملية أمنية للوحدات الخاصة في قواتنا، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، بتاريخ 02 مايو/ أيار، في بلدة “البصيرة” بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أعضاء خلية إرهابية. وبعد تفتيش المنزل المتواجد فيه؛ عثرت وحداتنا على بعض المعدات التقنية ووثائق تثبت تورطه ونشاطه ضمن الخلايا الإرهابية.

3 – عملية أمنية لوحدات مكافحة الإرهاب (YAT)، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (CTG)، بتاريخ 09 مايو/ أيار، في بلدة “صور” بريف دير الزور الشمالي، أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين اثنين في تنظيم “داعش” الإرهابي كانا ينشطان في تنفيذ عمليات القتل والاغتيال ضد القوات العسكرية ووجهاء المنطقة، إضافة إلى عمليات تهريب العناصر الإرهابية. وصادرت وحداتنا كمية من الأسلحة والذخيرة وكذلك أجهزة الاتصالات كانت بحوزة الإرهابيين.

4 – عملية أمنية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب (YAT)، بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTG)، بتاريخ 13 مايو/ أيار، ببلدة “الكرامة” بريف مدينة الرقة، أسفرت عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي، ومقتل آخر. وكانت الخلية تسهل تحركات التنظيم وخلاياه بين الرقة والحسكة، إضافة لنشاطها في تهريب معتقلي وعوائل “داعش” المتواجدين في مخيم “الهول” نحو المناطق المحتلة في سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض.

5 – نفذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT)، وبمشاركة قوات التحالف الدولي وقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTG)، عمليتين أمنيتين دقيقتين في بلدة “الكرامة” بمدينة الرقة، بتاريخ 14 مايو/ أيار، أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية والقبض على /3/ إرهابيين. وكانت الخلية تسهل تحركات التنظيم وخلاياه بين الرقة والحسكة، إضافة إلى نشاطها في تهريب معتقلي وعوائل “داعش” المتواجدين في مخيم الهول، نحو المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي في سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض.

6 – عملية أمنية محكمة نفذتها وحداتنا الخاصة، وبدعم من قوات التحالف الدولي عبر المراقبة الجوية وإسناد بري، وذلك بتاريخ 15 مايو/ أيار، في بلدة “الدشيشة” بريف الحسكة الجنوبي، تمكنت خلالها من تفكيك خلية لتنظيم “داعش” الإرهابي، والقبض على متزعم لخلية إرهابية تتبع لتنظيم “داعش”، وآخر مشتبه به كان برفقته. كما عثرت وحداتنا، أثناء تفتيش المنزل المتواجد فيه، على أسلحة ومعدات تقنية ووثائق تثبت ارتباطه بتنظيم “داعش” الإرهابي.

7 – عملية أمنية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) بتاريخ 21 مايو/ أيار، في قرية “تويمين” التابعة لبلدة “الشدادي”، أسفرت عن إلقاء القبض على مرتزقين اثنين كانا يجهزان أنفسهما لشن الهجمات على قواتنا، والإرهابيان المقبوض عليهما كانا يحملان الجنسية السورية.

8 – نفذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) عملية أمنية دقيقة في مدينة منبج، بتاريخ 21 مايو/ أيار، أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية خطيرة، كانت تحاول تفجير عبوات ناسفة في نقاط قواتنا، وخلال العملية تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين.

9 – عملية أمنية لوحدات مكافحة الإرهاب (YAT) في بلدة “الطيانة” شرقي دير الزور، بتاريخ 21 مايو/ أيار، تم خلالها إلقاء القبض على إرهابي، كان ينشط في مجال تمويل التنظيم وجمع ما يسمى “الزكاة” لصالح التنظيم الإرهابي.

10 – عملية أمنية ضد خلية إرهابية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) في قرية “بلقيس” التابعة لتل حميس، بتاريخ 21 مايو/ أيار، وتم فيها إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، كان متورطين في تسهيل تحركات الخلايا الإرهابية وتأمين الدعم اللوجستي لها، إضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح التنظيم الإرهابي.

11 – عملية أمنية ضد شبكة عميلة للاحتلال التركي، في 25 مايو/ أيار، تمكنت خلالها قواتنا من القبض على عميلين اثنين جندتهم استخبارات الاحتلال التركي للحصول على معلومات عن مواقع للقوات الأمنية والعسكرية ومراكز مؤسسات الإدارة الذاتية، إضافة إلى تحديد قادة القوات، حيث تلقوا الأموال مقابل التورط في تلك المعلومات. وخلال التحقيقات مع المرتزقين العميلين؛ اعترفا بتورطهما في نقل معلومات وإحداثيات لمواقع عسكرية تابعة للمجالس العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في “تل تمر، زركان، عامودا، والدرباسية”.

12 – عملية أمنية ضد خلية إرهابية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (CTG)، وبدعم من قوات التحالف الدولي، بتاريخ 26 مايو/ أيار، في قرية “البونيتل” بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن اعتقال أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، كان يعمل على تسهيل ودعم الخلايا الإرهابية في المنطقة وتزويدهم بالأسلحة وتهريبها. كما ضبطت الوحدات عدة أسلحة ومعدات عسكرية كانت بحوزته.

بمواجهة جميع الهجمات التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا، تؤكد قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية على جاهزيتها لردع أي هجمات محتملة وحماية المنطقة وسكانها أكثر من أي وقت مضى".

(ف)