​​​​​​​قسد تطلق تحقيقاً لمعرفة حيثيات مقتل امرأتين في دير الزور

أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم السبت، بياناً إلى الإعلام والرأي العام، بخصوص جريمة قتل امرأتين في دير الزور، جاء فيه:

"عثرت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بتاريخ ١٧ كانون الأول الجاري، على جثتين لفتاتين، قتلتا بالرصاص في دير الزور.

وعلى أثر ذلك، أطلقت قواتنا تحقيقاً شاملاً لمعرفة ملابسات وجوانب الجريمة والمتورطين فيها، حيث تتعهد قواتنا بملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم، بغض النظر عن دوافع الجريمة المنافية للأخلاق العامة لمجتمع شمال وشرق سوريا وقوانين الإدارة الذاتية.

إننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، فإننا على ثقة تامة بتعاون أهلنا في دير الزور مع قواتنا لمعرفة المجرمين ومحاسبتهم والوصول إلى كافة جوانب القضية، كما نشيد بيقظتهم بعدم الانجرار إلى الفتنة التي تحاول بعض المجموعات المنفلتة التابعة للأطراف المعادية، من خلال استثمار الجريمة، ضرب الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة، ونؤكد أنه لا أحد فوق القانون فيما يتعلق بسلامة أهلنا والسلم الاجتماعي ومبادئ العدالة في المنطقة.

(ل م)