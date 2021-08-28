​​​​​​​قسد تتخلص من مخلفات حربية استخدمها داعش في هجوم 2014 على كوباني

وقالت القوات في سلسلة تغريدات نشرتها على صفحتها في منصة "تويتر"، إن "قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي يفجران عدداً من الألغام والقذائف من مخلفات تنظيم داعش، والتي جرى إزالتها خلال عمليات التمشيط من قبل منظمة رامكو RMCO بالتعاون مع منظمات دولية".

وأضافت "هذه المخلفات تحمل بداخلها مواد كيماوية، كان التنظيم قد استخدم نماذج منها خلال هجومه على كوباني في سبتمبر من العام 2014".

وبحسب القوات فإن "عملية التفجير جرت في منطقة خالية بريف الحسكة الجنوبي، بهدف إتلاف هذه المواد من مخلفات هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مدينة كوباني وريفها، وإبعاد خطر هذه المواد عن الأهالي في شمال وشرق سوريا".

(س ر)

ANHA