​​​​​​​قسد تستهدف وتحرق القواعد التركية التي منها تم قصف المدنيين

بعد قصف قواعد الاحتلال التركي في محيط عين عيسى للقرى الآهلة بالسكان وتسببها باستشهاد طفل وإصابة 5 مدنيين بجراح، ردت قوات سوريا الديمقراطية على مصادر النيران باستهداف قاعدتي الاحتلال التركي القريبتين من قريتي صيدا والمشيرفة واندلعت على اثرها النيران في القاعدتين.

وقال مراسلنا أن جيش الاحتلال التركي أقدم بعدها على قصف نقطة لقوات حكومة دمشق في الأحياء الشرقية لبلدة عين عيسى، دون معرفة ماخلفه القصف من أضرار بعد.

هذا ولازالت الاشتباكات والقصف بالأسلحة الثقيلة مستمراً على أطراف عين عيسى والطريق الدولي، وعدة قرى بريف البلدة.

(ل)

ANHA