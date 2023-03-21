​​​​​​​قسد تستعيد جثامين 9 مقاتلين ومقاتلات وتدعو الشعب للمشاركة في مراسم تشييعهم غداً

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، عبر بيان كتابي اليوم، عن استعادة جثامين 9 مقاتلين ومقاتلات، استشهدوا في تحطُّم مروحيتين بجنوب كردستان في 15 من آذار الجاري.

وجاء في نص البيان الذي نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية: "بعد سلسلة من الاتصالات، تمكنت قواتنا من استعادة جثامين تسعة شهداء من قادة ومقاتلي وحدات مكافحة الإرهاب YAT، الذين استشهدوا في حادثة تحطّم طائرتي هليكوبتر في جنوب كردستان أثناء توجههم إلى مدينة السليمانية ضمن الفعاليات والجهود المشتركة لمكافحة خلايا داعش بتاريخ ١٥ آذار الجاري.

ونقل فريق من قواتنا يرافقه أعضاء من القيادة العامة، جثامين الشهداء إلى مدينة الحسكة.

وستقيم قواتنا يوم غد الأربعاء ٢٢ آذار مراسم وداع عسكرية وشعبية مهيبة لجثامين الشهداء في مدينة الحسكة، ضمن فعاليات مركزية تبدأ بالتجمّع الشعبي والرسمي أمام مشفى الشهيدة ساريا في حيّ غويران، بتمام الساعة ١١صباحاً ومن ثم نقل الجثامين محمولين على الأكتاف إلى ملعب سردم في الحيّ ذاته، حيث ستُعزف الموسيقى العسكرية لتحية الشهداء ومن ثم البدء بالمراسم، بكلمة للقيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطية وكلمات أخرى للمؤسسات الرسمية لشمال وشرق سوريا وممثلين عن شركاء وحلفاء قواتنا في الحرب ضد الإرهاب.

وتهيب قوّاتنا بالحسّ الوطني والأخلاقي لجميع أبناء شعبنا باسم دماء شهدائنا الطاهرة التي سالت في سبيل حماية المنطقة ومكوناتها، الوفاء لتلك الدماء والمشاركة بفعالية في مراسم الوداع".

(م)