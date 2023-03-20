​​​​​​​QSD تستعد لإقامة مراسم لـ 9 من شهداء وحدات مكافحة الإرهاب

واستشهد 9 من مقاتلي وحدات مكافحة الإرهاب جراء حادثة سقوط طائرتي هليكوبتر في باشور (جنوب) كردستان بتاريخ 15 من شهر آذار الجاري.

ونشر الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً أعلنت فيه إنها بصدد إقامة مراسم مهيبة للشهداء، الأربعاء القادم 22 آذار.

وجاء في البيان:

"ستقيم قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية يوم الأربعاء ٢٢ آذار مراسم وداع رسمية ومركزية عسكرية وشعبية مهيبة لتسعة شهداء من وحدات مكافحة الإرهاب YAT والذين استشهدوا في جنوب كردستان خلال حادثة سقوط طائرتي هليكوبتر بتاريخ ١٥ آذار الجاري.

المراسم التي ستجري وفق ترتيبات خاصة الساعة ١١ صباحاً بمدينة الحسكة، ستستقبل الوفود الشعبية والرسمية من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، إضافة إلى شركاء قواتنا في الحرب ضد الإرهاب.

تهيب قوّاتنا بالحسّ الوطني والأخلاقي لجميع أبناء شعبنا باسم دماء شهدائنا الطاهرة التي سالت في سبيل حماية المنطقة ومكوناتها، للوفاء لتلك الدماء والمشاركة بفعالية في مراسم الوداع".