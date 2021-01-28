​​​​​​​قسد تسلم 3 قُصّر إلى مكتب حماية الطفل

تواصل مكاتب حماية الطفل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تلقّي الشكاوى عن طريق مكاتبه الفرعية لإعادة الأطفال القاصرين المنضمين إلى القوات العسكرية إلى ذويهم.

ووفقًا لذلك، سلمت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم 3 قاصرين إلى مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمدينة الحسكة، بحضور الرئيسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة مروة العبد الله، وعضوة اللجنة القانونية في مجلس مقاطعة الحسكة خالد جبر.

بينما أعاد المكتب أحدهم إلى ذويه، ويتم العمل لإعادة الاثنين الآخرين أيضًا.

وفي هذا السياق، قال جبر "اليوم في مكتب حماية الطفل سلّمنا ثلاثة قاصرين إلى ذويهم وفقًا للاتفاقات الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة لمنع تجنيد القاصرين في القوى العسكرية.

وتبلغ أعمار القاصرين الثلاث " (د. م 15عامًا)، (ع. د 16عامًا) و (ع. أ 17عامًا)".

وأضاف خالد جبر "أسرة أحدهم كانت لديها شكوى مسجلة في مكتب حماية الطفل، وعلى هذا الأساس تمت إعادته على الفور إليها".

(ه إ/سـ)

ANHA