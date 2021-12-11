​​​​​​​قسد تسلّم عدداً من محتجزي داعش إلى الحكومة العراقية

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، بخصوص تسليم عدد من مرتزقة داعش المحتجزين في سجون شمال وشرق سوريا إلى الحكومة الاتحادية.

جاء فيه:

"سلّمت الأجهزة المختصة التابعة لقواتنا 100 إرهابي من معتقلي داعش الذين يحملون الجنسية العراقية والمحتجزين في سجون شمال وشرق سوريا إلى الحكومة الاتحادية العراقية، وذلك وفق جدول عمل تم إعداده مسبقاً بين قواتنا والجانب العراقي، خلال الفترة الماضية، لتسليم عناصر داعش المطلوبين للقضاء العراقي.

وتمت عملية النقل عبر الحدود الرسمية السورية – العراقية، حيث تم تأمين وصولهم من جانب قواتنا إلى قوة من الجيش العراقي.

وكانت قواتنا قد سلّمت خلال الأعوام الماضية عدة دفعات من معتقلي داعش الذين يحملون الجنسية العراقية إلى حكومة بلادهم، فيما لا يزال المئات منهم في سجون شمال وشرق سوريا".

(ف)