​​​​​​​قسد تصدر بياناً حول الأوضاع الميدانية في تل تمر وزركان

قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا بالأسلحة الثقيلة صباح اليوم قرى خربة شعير، باب الخير، نويحات، ربيعات العبوش، تل الورد والطريق الدولي M4 في أطراف بلدة زركان/ أبو راسين.
خبر 2021-08-24T13:32:00 مركز الأخبار

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطيّة، اليوم، بياناً حول الأوضاع الميدانية في تل تمر وزركان.

وقال البيان: "في إطار الانتهاكات المتصاعدة للاحتلال التركي ومرتزقته منذ عشرة أيام، قصف الاحتلال بالأسلحة الثقيلة صباح اليوم الثلاثاء قرى خربة شعير، باب الخير، نويحات، ربيعات العبوش، تل الورد والطريق الدولي M4 في أطراف بلدة زركان/ أبو راسين، حيث تسبب القصف بأضرار مادية بممتلكات المدنيين".

مبيّناً أنه "لا تغيير في الخارطة العسكرية في المنطقة، والأوضاع الميدانية ثابتة بما فيها خطوط التماس".

(س ر)

ANHA


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