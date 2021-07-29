​​​​​​​قسد ترحب بالعقوبات الأمريكية على مرتزقة تركيا وتدعو لتقديم قادتهم للمحاكم الدولية

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بخصوص الإجراءات الأمريكية بمعاقبة فصيل "أحرار الشرقية" وجاء في البيان:

"أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات وشخصيات سورية من بينها فصيل "أحرار الشرقية" المدعوم من قبل تركيا على خلفية جرائم حرب موثقة وانتهاكات جسيمة ارتكبها هذا الفصيل وضمه لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى صفوفه، وهو ما أكدته تقارير دولية ومحلية سابقة.

إننا، في قوّات سوريا الديمقراطيّة، في الوقت الذي نرحب فيه بهذه الإجراءات ونعتبرها خطوة أولى ومنسجمة مع نداءات المنظمات الحقوقية نحو مساءلة شاملة لكافة الجرائم التي ارتكبها هذا الفصيل وقادته بحقّ السكّان في شمال وشرق سوريا وكافة المناطق السوريّة الأخرى بما فيها إدلب وحلب، فإننا، ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مواصلة الضغط السياسي والقانوني على التنظيمات الأخرى الشبيهة وداعميها على خلفية الجرائم المرتكبة وكذلك ندعوها إلى العمل على إنصاف الضحايا وخاصة في المناطق الشمالية المحتلة في سوريا.

لا يخفى على أحد السجّل الأسود لفصيل "أحرار الشرقية" منذ تأسيسه على يد الإرهابي "أبو ماريا القحطاني" القيادي السابق في تنظيم جبهة النصرة، وكذلك تاريخه الحافل بجرائم الحرب وخاصة في عفرين وتل أبيض ورأس العين حيث لم يكن آخرها جريمة الحرب بإعدام السياسية هفرين خلف وعدد كبير من الكوادر الطبية والمدنيين. لذا وعلى الرغم من أهمية الإجراءات الأمريكية الأخيرة بحقّ الفصيل المجرم، فإننا نرى أن المستوى العنيف لجرائم ذاك الفصيل يستدعي وبشكل عاجل تحركاً دولياً شاملاً وسريعاً لجمع المزيد من الأدلة والاستماع إلى الضحايا، والبدء بإجراءات قانونية لتقديم قادة ذاك الفصيل وعناصره إلى المحاكم الدولية".

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ANHA