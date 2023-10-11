​​​​​​​قسد تردي 4 جنود أتراك و3 مرتزقة قتلى في ثالث رد على الهجمات الأخيرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً أكد فيه تنفيذ عمليتين ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق التي تحتلها تركيا بالقرب من ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة بشمال وشرق سوريا، جاء فيه:

"في إطار عمليات الرَد المشروع، على هجمات واعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقنا؛ نفذت قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس الإثنين، عمليتين استهدفت فيها قواعد الاحتلال التركي بريف بلدة تل تمر.

حيث تَم استهداف قاعدتي الاحتلال التركي في قريتي “كنيهر وعربين” شمال بلدة “تل تمر”، بريف الحسكة الشمالي، وأسفرت العملية عن مقتل /4/ جنود للاحتلال التركي و/3/ من مرتزقته، وإصابة عدد آخر من الجنود والمرتزقة.

وارتفع بذلك عدد القتلى في صفوف قوات الاحتلال التركي خلال سلسلة عمليات الرَد المشروع التي نفذتها قواتنا خلال الأيام الماضية إلى /22/ قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف جنوده ومرتزقته.

وستواصل قواتنا الرَد على هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، ضمن إطار حقها المشروع في الدفاع عن مناطقها وأهلها وحمايتهم، وهو حَق تكفله جميع القوانين والتشريعات الدولية."

(ف)