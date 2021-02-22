​​​​​​​قسد ترد على ادعاءات وزارة دفاع الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانًا كتابيًّا، ذكرت فيه أن الدولة التركية تنشر أخبارًا مضللة في إطار الحرب الخاصة، ودعت الأهالي إلى التزام اليقظة والحذر.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 21 شباط، نشرت وزارة دفاع دولة الاحتلال التركية على حساباتها الرسمية خبرًا مفاده أن 3 من مقاتلينا استشهدوا عندما كانوا يحاولون الدخول إلى المناطق المحتلة.

إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، إذ لم تشهد تلك المناطق أي تحرك لقواتنا، والدولة التركية وخلال هجماتها على أراضي روج آفاي كردستان وشمال وشرق سوريا تستهدف المدنيين، وهي تسعى من خلال هذه الأخبار إلى تضليل الحقائق وانتهاج الحرب الخاصة، ويجب على أنباء شعبنا التزام اليقظة والحذر من مثل هذه الأخبار المضللة وأساليب الحرب الخاصة."