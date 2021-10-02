​​​​​​​قسد تقبض على مرتزق من داعش ينشط في صناعة المتفجرات ونقلها

وبحسب قوات سوريا الديمقراطية، فإن "الوحدات الخاصة التابعة لقواتنا وبدعم من التحالف الدولي، قبضت على عضو مهم في تنظيم داعش الإرهابي ينشط في صناعة المتفجرات، ونقلها للخلايا النشطة في مناطق ريفَي الحسكة ودير الزور".

وجرت عملية القبض على المرتزق داخل منزله في منطقة مركدة في الريف الجنوبي للحسكة، بعد جمع معلومات كافية عنه، وتتبّعه بشكل دقيق. على ما أفادت القوات، اليوم السبت، على موقعها.

ووفقاً لها، فإنه "عُثِرَ لدى الإرهابي على كمية من مواد صناعة المتفجرات ومعداتها، إضافةً لأسلحة وذخيرة ووثائق ومعدات تقنية".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن العملية جاءت "في إطار الخطوات المشتركة والمستمرة لقواتنا مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب المتمثل بخلايا تنظيم داعش وبقية الخلايا الإرهابية، التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا".

(س ر)

ANHA