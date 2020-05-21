​​​​​​​قسد تقبض على خلية داعشية تتلقى تعليماتها من منطقة سري كانيه المحتلة

وتتألف الخلية التي تم إلقاء القبض عليها في منطقة الكسرات في دير الزور، من 3 مرتزقة لهم مهام مختلفة. عبد الباقي عقلة الجاسم (معروف بين المرتزقة باسم أبو أمير)من مواليد 1985 وهو حداد كانت مهمته تصنيع عبوات وأحزمة ناسفة وتفخيخ السيارات.

والمرتزق الثاني هو محمد حمد السلامة (معروف بين المرتزقة باسم أبو إبراهيم الخلافة) من مواليد دير الزور 1995 كانت مهمته الأساسية عقب هزيمة داعش في الباغوز في 21 آذار 2019، هو شراء السيارات لتفخخيها.

الخلية تتلقى تعليماتها من سريه كانيه المحتلة من قبل تركيا

وكان محمد حمد السلامة يتلقى تعليماته مباشرة من مرتزق يدعى "زياد" وهو موجود حاليا في منطقة سري كانيه الخاضعة للاحتلال التركي.

وأقر محمد حمد السلامة، بأنه كان يتلقى التمويل مباشر من المرتزق زياد وكان على تواصل مع مرتزق آخر موجود في المناطق المحتلة من قبل تركيا في الشمال السوري، ويدعى أبو أسد.

وقبل إلقاء القبض عليه، أعد المرتزق نحو 15 عبوة ناسفة وكان يخطط لإدخال سيارة أجرة مفخخة إلى مدينة الرقة لتفجيرها قبيل العيد.

أما المرتزق الثالث، فهو إبراهيم حلوة الإبراهيم مواليد 1998 (معروف بين المرتزقة باسم أبو خليل) فألقي القبض عليه وبحوزته وعبوات وأحزمة وناسفة كما ضبطت معه سيارة مفخخة.

(م)

ANHA