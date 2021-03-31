​​​​​​​قسد تنظم فعالية ومراسم استذكار لدعم أسر الشهداء

أقيمت الفعالية في مركز قيادة مجلس الهول العسكري بناحية تل براك، بحضور العديد من أسر الشهداء ومقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة.

وزين مكان الفعالية بصور الشهداء وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل القيادي في مجلس الهول العسكري، هارون آبويي والذي رحب بالحضور وتطرق إلى دور الشهداء في الدفاع عن البلاد وتضحياتهم في القضاء على الإرهاب، وقال: "بفضل تضحيات أبنائنا الشهداء، تم القضاء على الإرهاب وتم إلحاق الهزيمة بهم، لذا نقول بأن كل المكتسبات المحققة هي عائدة بشكل معنوي لأسر الشهداء، وتقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على تلك المكتسبات التي تحققت بفضل الشهداء، والقضاء على الفساد الذي قد يظهر".

ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك وعد العليوي وقالت: "لن نتنازل عن أرض تحررت بدماء شهدائنا وسنقاوم العدو المتربص بنا، بالأخص الدولة التركية التي تمارس شتى أنواع الظلم والانتهاكات في المناطق المحتلة".

وتلا ذلك عرض سنفزيون يتضمن صوراً ومقاطع للشهداء الذين شاركوا في الحملات في مناطق شمال وشرق سوريا ضد داعش.

وتخلل الفعالية إحياء مراسم لاستذكار الشهداء من صفوف وحدات حماية الشعب والمرأة و قوى الأمن الداخلي بناحية تل براك والذين استشهدوا في تواريخ و أماكن متفرقة وهم كل من "الشهيد علي العيسى، الشهيد أنس قامشلو، الشهيد بشار العيسى، الشهيد علي رمضان، الشهيد راكان الزابو، الشهيد عامر السليم، الشهيد حميد عميّر، الشهيدة شيلان شورش".

واختتمت الفعالية بتقديم عضو وحدات حماية الشعب، عبود الشامي بعض الأغاني الثورية.

(ه ع/ م ح)

ANHA