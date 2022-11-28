​​​​​​​قسد تنشر حصيلة يوم 27 تشرين الثاني من قصف الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه حصيلة قصف الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ليوم 27 تشرين الثاني الجاري.

وجاء في نص البيان:

"في اليوم الثامن للعدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تعرضت أكثر من 90 قرية وبلدة إلى قصف بالطيران الحربي والمدفعي والقصف بالدبابات.

هذا العدوان، يؤكد الذهنية الهمجية للاحتلال التركي في استهداف المنطقة وحياة الملايين من السكان من سكانها الأصليين والنازحين من المناطق السورية الأخرى الذين وجدوا في مناطقنا الأمن والأمان بما يحفظ كرامتهم وهويتهم.

وفيما يلي تتمة حصيلة العدوان ليوم 26 تشرين الثاني، بالإضافة إلى حصيلة يوم 27 تشرين الثاني:

تتمة حصيلة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

1 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قرى “عبوش، الشيخ علي، الدردارة، الكوزلية، وتل اللبن” إلى قصف بـ/10/ قذائف مدفعية.

2 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت كل من قرى “كوران، خان، زور مغار، بوبان، وسفتك” إلى قصف بـ/12/ قذيفة مدفعية وأسلحة الدوشكا.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت كل من قرى “تل خان/ أبو نيتونه، وكري قارتال” إلى قصف بالمدفعية والهاون وكذلك إلى أسلحة الدوشكا أيضاً.

ج – عين عيسى:

تعرضت قرى “الفاطسة، كريها، والمنطقة القريبة من صوامع عين عيسى” إلى قصف بـ/3/ قذائف مدفعية و/3/ قذائف هاون أيضاً.

د – منبج:

تعرضت قرى “قورت ويران، كرهيوك، الكاوكلي، الجات، عون الدادات، والهوشرية” إلى قصف بـ/7/ قذائف مدفعية و/14/ قذيفة هاون.

ه – منطقة التروازية:

استهدف ريف بلدة “الكَنطري” إلى قصف بـ/15/ قذيفة مدفعية.

حصيلة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

1 – منطقة عفرين والشهباء:

شن الطيران الحربي التابع للاحتلال التركي عدة غارات على مطار منغ وقرى “المالكية، مرعناز، الشوارغه”.

كما استهدفت طائرة مسيّرة قرية شيخ عيسى التابعة لناحية تل رفعت.

تعرضت كل من قرى “زيوان، خربة الشعالة، عين دقنه، بيلونية، شيخ عيسى، الوردية، تل المضيق، تل مياسة، تلة بينه/ إبين، بينه/ إبين، صوغوناكه، الشوارغه، مرعناز، علقمية، طاط مراش، المالكية، آقيبه/ عقيبة، الزيارة، وتنب” إلى أكثر من /396/ قذيفة مدفعية و/96/ قذيفة هاون والقنابل المتفجرة.

وأسفر القصف الوحشي عن إصابة طفل يبلغ من العمر /9/ سنوات بجروح في قرية آقيبه/ عقيبة، كما فقد /3/ عناصر من قوات حكومة دمشق حياتهم في قرية “تنب”.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت كل من قرى “الكوزلية، تل اللبن، وتل الطويل” إلى قصف بالمدفعية.

ب – زركان:

تعرضت قرى “بوبي، نويته، ربيعات، وبلدة زركان” إلى قصف بـ/37/ قذيفة مدفعية، وكذلك تعرضت إلى قصف بأسلحة الدوشكا أيضاً.

كما استهدف الطيران المسيّر /3/ مرات بلدة “زركان”.

وفي رد قواتنا على هذه الهجمات؛ استهدفت قواعد الاحتلال والمرتزقة في كل من قرى “باب الخير، عبد الحي، وحمدوش” حيث تم استهدافها بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت كل من قرى “غريب، قره موغ، جيسان، كوران خان، غولتب، كوريه، زور مغار، دقدقان، الزيارة، جارقلي، كانيا كردا، نهر الفرات، وبلدة الشيوخ فوقاني” إلى أكثر من /17/ قذيفة مدفعية و/3/ قذائف هاون، إضافة إلى /7/ قذائف دبابة. وأسفر القصف عن إصابة طفل في قرية “زور مغار” بجروح.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت كل من قرى “الهوشان، الدبس، صيدا، أبو نيتونه، كور حسن، الصليبية، العريضة، زنوبيا، ومخيم عين عيسى” إلى قصف بالمدفعية والهاون.

ج – عين عيسى:

تعرضت الجهة الشرقية إلى قصف بـ/4/ قذائف مدفعية.

د – منبج:

استهدفت قرى الجاموسية، الهوشرية، الدندنية، كرهيوك، والكوادير” إلى قصف بـ/16/ قذيفة هاون.

ه – التروازية:

استهدف “قصر أسماء” بقذائف المدفعية".

(س ر)