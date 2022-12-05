​​​​​​​قسد تنشر حصيلة هجمات الاحتلال التركي ليوم 4 كانون الأول 2022

كشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، خلال بيان، اليوم الإثنين، الحصيلة اليومية لهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ليوم 4 كانون الأول 2022، جاء فيه:

"خلال اليوم الخامس عشر للعدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تعرضت أكثر من 51 قرية ومزرعة ومركز بلدة إلى القصف المدفعي وبالدبابات، كما أحبط مقاتلونا محاولة واحدة للتوغل من قبل الاحتلال ومرتزقته.

تتمة حصيلة 03 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

1 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

استهدفت كل من قرى "كوران، الزيارة، وجيشان"، /5/ مرات بالمدفعية الثقيلة.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى "الصليبي، شوربه نيسك، قزعلي، وصيدا" إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

ج –التروازية:

استهدف ريف بلدتي "التروازية، والكَنطري"، /14/ مرة للقصف بالمدفعية الثقيلة.

حصيلة 04 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

1 – مناطق عفرين والشهباء:

تعرضت كل من قرى "حربل، سموقه، الشيخ عيسى، آقيبه/ عقيبة، بينه/ إبين، ميّاسه، المالكية، الشوارغه، الإرشادية، صوغوناكه، وسد الشهباء" إلى /23/ مرة قصف بالمدفعية الثقيلة، و/25/ مرة قصف بقذائف الهاون، و/4/ مرات قصف بقذائف الدبابات

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قرى "أم الكيف، الكوزلية، تل شنان، تل جمعة، الدردارة، الطويلة، وتل اللبن" إلى /33/ مرة قصف بالمدفعية الثقيلة، كما استهدفت بأسلحة الدوشكا أيضاً.

حاول مرتزقة الاحتلال التركي التسلل وشن هجوم من جهة صوامع "أم الكيف"، لكن أحبط الهجوم من قبل مقاتلينا.

ب – زركان:

تعرضت قرى "الأسدية، دادا عبدال، بوبي، محرمله، تل الورد، الربيعات، ومركز بلدة زركان" إلى /30/ مرة قصف بالمدفعية الثقيلة، إضافة إلى استهدافها بأسلحة الدوشكا.

وردت قواتنا على جميع مصادر الهجمات بشكل مباشر.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت قرى "زور مغار، والزيارة" إلى /3/ مرات قصف بقذائف الهاون، ومرة واحدة إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى "الهوشان، تل خان، وصيدا" إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، إضافة إلى استهدافها بأسلحة الدوشكا.

ج – عين عيسى:

استهدفت قرية "السويدية" مرتين إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

د – منبج:

استهدفت كل من قرى "عرب حسن، كرهيوك، الجات، قبة البنية، الهوشرية، قورت ويران، والكاوكلي"، /10/ مرات قصف بقذائف الهاون، و/4/ مرات قصف بالمدفعية الثقيلة.

ه –التروازية:

استهدف ريف بلدتي "أم البراميل" إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وأسلحة الدوشكا.

(ف)