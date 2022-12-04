​​​​​​​قسد تنشر حصيلة هجمات الاحتلال التركي ليوم 3 كانون الأول 2022

كشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، خلال بيان كتابي، اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ليوم 3 كانون الأول 2022.

وجاء في نص البيان:

"دخل العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا يومه الرابع عشر، حيث يواصل الاحتلال القصف المدفعي والدبابات وكذلك بالطيران المسير على المنطقة الممتدة من ديرك وصولاً إلى مناطق الشهباء، وتعرضت يوم أمس أكثر من 46 قرية إلى القصف.

تتمة حصيلة 02 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

1 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

استهدفت قريتا “أم الكيف، والكوزلية” خمس مرات إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

2 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

استهدفت قرى “زور مغار، جارقلي، كوران، وبلدة الشيوخ” مرة واحدة بالمدفعية الثقيلة، و/5/ مرات بقذائف الهاون.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

استهدفت قرى “كور حسن، بير كتك، الصليبي، عفدوكه، شوربه نيسك، ومعلق” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

ج – منبج:

استهدفت قريتا “أم عدسة، وعون الدادات” خمس مرات بقذائف الهاون.

3 – التروازية:

تعرض ريف بلدة “الكَنطري” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

حصيلة 03 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

1 – مناطق عفرين والشهباء:

تعرضت كل من قرى “بينه/ إبين، صوغوناكه، مياسه، طاط مراش، مرعناز، الشوارغه، زيوان، مديونه، حربل، سموقه، تل المضيق، منغ، عين دقنه، بيلونية، الشيخ عيسى، وبلدة تل رفعت” إلى /39/ مرة قصف بالمدفعية الثقيلة، و/20/ مرة قصف بقذائف الهاون.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

استهدفت قرى “تل اللبن، تل الطويل، والكوزلية” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

وانفجرت في قرية “المجيبرة” قذيفة مدفعية كان قد أطلقها الاحتلال ومرتزقته في وقت سابق ولم تنفجر حينها، مما أدى إلى إصابة /4/ أطفال بجروح.

ب – زركان:

استهدفت قرى “الأسدية، بوبي، والخضراوي” إلى /10/ مرات قصف بالمدفعية الثقيلة، إضافة إلى أسلحة الدوشكا.

ردت قواتنا على جميع مصادر النيران وبشكل مباشر ومستمر.

ج- عامودا:

استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي سيارة تابعة لقواتنا قرب قرية “رايا”، أسفر عن استشهاد اثنين من مقاتلينا.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت كل من قرى “كوران، خراب بيسان، قره موغ، جيسان، زور مغار، وبلدة الشيوخ” إلى /12/ مرة قصف بقذائف الهاون، و/11/ مرة قصف بالمدفعية الثقيلة.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “صيدا، الخالدية، الدبس، معلق، إبراهيم كردو، أبو نيتونه، الجديدة، والطريق الدولي (M4)” إلى قصف بقذائف الهاون.

ج – عين عيسى:

تعرضت قرية “السويدية” ومحيط صوامع “الشركراك” إلى /8/ مرات قصف بالمدفعية الثقيلة.

د – منبج:

تعرضت قرى “كرهيوك، عون الدادات، والهوشرية” إلى مرتين اثنتين للقصف بقذائف الهاون، و/2/ مرتين اثنتين إلى قصف المدفعية الثقيلة.

4 – منطقة التروازية:

استهدف ريف بلدة “الكَنطري” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة".

(س ر)