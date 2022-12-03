​​​​​​​قسد تنشر حصيلة اليوم الثالث عشر من هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه حصيلة هجمات على المنطقة ليوم 2 كانون الأول 2022.

وجاء في نص البيان:

"خلال اليوم الثالث عشر من العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تعرضت نحو 83 قرية ومزرعة للقصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات وكذلك الطائرات المسيّرة، وتركز القصف على مناطق الشهباء حيث يقطن فيها عشرات الآلاف من مهجّري منطقة عفرين المحتلة.

تتمة حصيلة 01 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

1 – مناطق عفرين والشهباء:

تعرضت كل من قرى “الشيخ عيسى، مديون، زيوان، منغ، الشعالة، طاط مراش، تنب، الشوارغه، المالكية، مرعناز، آقيبه/ عقيبة، صوغوناكه، ومياسه” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. كما استهدفت قرى “مرعناز، المالكية، وطاط مراش” بأسلحة الدوشكا.

حاول مرتزقة الاحتلال شن هجوم على قرية “مديون”، حيث تمّ إحباطه.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

استهدفت قرية “الكوزلية” خمس مرات إلى قصف بالمدفعية الثقيلة. كما استهدفت قرية “أم الكيف” بأسلحة الدوشكا.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت كل من قرى “تل عبر، جارقلي، كوران، وخراب بيسان” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون وأسلحة الدوشكا أيضاً.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “معلق، الخالدية، الدبس، الجديدة، صيدا، الصليبي، وعبد كوري” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وأسلحة الدوشكا.

ج – عين عيسى:

تعرضت قرى “المشيرفة، والفاطسة” إلى /8/ استهدافات بقذائف المدفعية الثقيلة، ومرتين إلى قصف بقذائف الهاون. كما استهدفت طائرة مسيّرة قرية “المشيرفة”.

ردت قواتنا على جميع الهجمات بشكل مباشر.

4 – التروازية:

استهدف ريف بلدة “أم البراميل”، /4/ مرات بالمدفعية الثقيلة، و/6/ مرات بقذائف الهاون، إضافة على أسلحة الدوشكا أيضاً.

حصيلة 02 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

1 – مناطق عفرين والشهباء:

تعرضت كل من قرى “عين دقنه، بيلونية، منغ، الشيخ عيسى، سموقه، زيوان، الشعالة، مرعناز، المالكية، طاط مراش، بينه/ إبين، صوغوناكه، ومياسه” إلى /54/ مرة قصف بالمدفعية الثقيلة.

حاول مرتزقة الاحتلال شن هجوم على قرية “مياسه”، إلا أن محاولتهم أحبطت من قبل قواتنا.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قريتا “الكوزلية، والطويلة” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

ب – زركان:

تعرضت قرى “بوبي، دادا عبدال، والأسدية” إلى /3/ مرات قصف بالمدفعية الثقيلة.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت كل من قرى “الزيارة، زور مغار، جارقلي، تل شعير، بلدة الشيوخ فوقاني، تلة أحمد منير، وسفتك” إلى /14/ مرة قصف بقذائف الهاون. كما استهدفت نقاط قوات حكومة دمشق في قرى “زور مغار، الزيارة، وسفتك”.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “معلق، الدبس، المشيرفة، الجديدة، أبو صرة، كور حسن، صيدا، بير كتك، الصليبي، والطريق الدولي (M4)” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة. وأسفر القصف على قرية “المشيرفة” إلى إصابة عنصر من قوات حكومة دمشق.

ج – عين عيسى:

استهدف حاجز قرية “الهيشة” بقذائف الهاون.

د – منبج:

استهدف جسر “قره قوزاق” بالمدفعية الثقيلة، كما استهدفت قرية “المحسنلي” بأسلحة الـ(BKC) وصواريخ الـ(B –7). كما استهدفت طائرة مسيرة قرية “الكاوكلي” أيضاً.

4 – التروازية:

تعرض ريف بلدتي “أم البراميل، والفوّاز” مرتين إلى قصف بالمدفعية الثقيلة، ومرتين أخريين إلى قصف بقذائف الهاون، إضافة إلى استهدافها بأسلحة الدوشكا.

(س ر)