​​​​​​​قسد تنفي صحة ما تداولته وسائل إعلام من أخبار عن نيتها إطلاق سراح 700 من معتقلي داعش

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بلاغه الصحفي الذي نشرته اليوم الثلاثاء ما يلي:

"تناولت وسائل إعلام محلية أخباراً عارية عن الصحة حول نيّة قوات سوريا الديمقراطية إطلاق سراح أكثر من 700 من مرتزقة داعش والمتعاملين مع التنظيم الإرهابي من المرتزقة المحليين المعتقلين في سجون شمال وشرق سوريا، وأرفقت تلك الجهات أخبارها الكاذبة بلوائح لأسماء تزعم بأنها لمعتقلين من داعش، نؤكد أن تلك الأخبار كاذبة واللوائح الاسمية وهمية ولا صحة لها، ولم تصدر من الجهات الرسمية ذات الصلة في شمال وشرق سوريا.

تجدد قوّات سوريا الديمقراطية دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق شمال وشرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش وإحقاق العدالة وإنصاف الضحايا، وتدعو كافة الدول التي لها معتقلين في سجون الإدارة الذاتية إلى التعاون والتعامل بجدية في هذا الملف، وتشدد على خطورة هذه القضية التي تحوّلت إلى أهم الملفات الدعائية التحريضية لتنظيم داعش في تجنيد المزيد من الإرهابيين وتنفيذ العمليات الإرهابية مما يشكل على الأمن والسلم المحلي والعالمي".

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ANHA