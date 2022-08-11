​​​​​​​قسد تنفذ 3 عمليات نوعية تسفر عن مقتل وإصابة 25 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، أكدت فيه تنفيذها 3 عمليات نوعية مؤثرة في إطار حقها المشروع، رداً على الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

جاء في مستهل نص البيان: "صعّد الاحتلال التركي خلال الفترة الماضية من هجماته الإرهابية على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك من خلال القصف المدفعي المكثف وكذلك الطيران المسيّر، حيث أدت تلك الهجمات إلى استشهاد عدد من المدنيين وكذلك رفاقنا العسكريين. منذ بداية شهر آب الجاري فقط، أدت الهجمات التركية إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم طفلين، وإصابة 17 مدنياً بجروح بينهم عشرة أطفال وثلاث نساء".

أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنه "وفي إطار حق الدفاع المشروع وانتقاماً لدماء شهدائنا الطاهرة، نفذت قواتنا بتاريخ الثامن من آب الجاري ثلاث عمليات نوعية ومؤثرة استهدفت تحركات جيش الاحتلال التركي على الحدود الملاصقة لمدينة ماردين، وكذلك دباباته وآلياته التي قصفت المناطق الآهلة بالمدنيين في شمال وشرق سوريا".

تلك العمليات بحسب البيان على الشكل التالي:

"العملية الأولى: استهدفت عربة مصفحة للجيش التركي المحتل. وأسفرت عن مقتل 7 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة جنديين بجروح، وتدمير السيارة المدرعة.

في العملية الثانية، تم استهداف مدرعة للجيش التركي المحتل. وأسفر عن مقتل 10 جنود من جيش الاحتلال التركي، وتدمير المدرعة.

في العملية الثالثة، تم استهداف مدرعة للجيش التركي المحتل. وأسفرت هذه العملية عن مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال التركي وتدمير المدرعة".

خلصت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها إلى أنه "في هذه العمليات الثلاثة التي نفذتها قواتنا، قُتل ما مجموعه 23 جندياً من الجيش التركي المحتل، وأصيب جنديان على الأقل".

واختتمت بيانها بالقول: "نحن في قوات سوريا الديمقراطية، نعاهد شعبنا وشهدائنا مجدداً بأن لا يبقى أي هجوم أو اعتداء للمحتل التركي بدون رد".

(س ر)