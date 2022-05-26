​​​​​​​قسد تلقي القبض على متزعم لداعش شرق دير الزور كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية

قالت القوات إن وحداتها الخاصة نفذت عملية أمنية في الريف الشرقي لدير الزور استهدفت خلية لمرتزقة داعش.

بحسب موقعها الرسمي فإن العملية التي نُفِذت في منطقة الكشمة، أسفرت عن "القبض على قيادي محلي، والذي كان يخطط لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين وموظفي الإدارة الذاتية والقوات الأمنية والعسكرية".

ووفقاً له؛ فقد جرت العملية بدعم بري وجوي من التحالف الدولي، وتمت مصادرة أسلحة ووثائق ومعدات أخرى كانت بحوزة "القيادي".

وأكد الموقع أن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، "لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع تهديد السكان المحليين من قبل الخلايا الإرهابية".

(س ر)