​​​​​​​قسد تلقي القبض على مرتزقين اثنين من داعش كانا يعدان لتنفيذ عمليات انتحارية

أفاد الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بإلقاء مقاتلي مجلس هجين العسكري التابع لقوّات سوريا الديمقراطية القبض على مرتزقين اثنين من داعش، كانا يرتديان حزامين ناسفين، ويعدان لتنفيذ أعمال "إرهابية" في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

وكشف الموقع عن جنسية المرتزقين، حيث ينحدر أحدهما من العراق والآخر من إقليم تركستان.

كما أكد أن القوات ضبطت بحوزتهم عدد من الأسلحة والذخيرة وأجهزة الاتصالات، بالإضافة إلى وثائق تؤكد قدومهم من ملاجئ آمنة واقعة تحت سيطرة دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة في شمال سوريا.

(ي م)